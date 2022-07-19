МИНСК, 19 июля /ЭКОПРЕСС/. Сокращается разрыв между зарплатами высоко- и низкооплачиваемых работников во всех регионах страны. Об этом заявила 19 июля 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, комментируя влияние результатов работы предприятий на увеличение доли сотрудников, получающих более высокую зарплату.

«Существенно вырос удельный вес белорусов, зарабатывающих свыше 1 тыс. рублей: с 56,7% в ноябре прошлого года до 61,3% в мае текущего. При этом каждый четвертый из них получает более 2 тыс. рублей. Чаще всего работники с высокой зарплатой трудятся в сфере IT, горнодобывающей промышленности, авиатранспорте.

Сохранение устойчивости работы экономики вопреки санкционному давлению позволяет «подтягивать к лидерам» доходы трудовых коллективов и в других отраслях. За 5 месяцев реальные зарплаты, то есть, с учетом инфляционного фактора, выросли на 0,4%.

И, что, на наш взгляд, еще более важно, в мае снизился разрыв между уровнем зарплаты 10% высокооплачиваемых работников и 10% низкооплачиваемых по сравнению с ноябрем прошлого года, когда проводилось предыдущее статистическое исследование. Как следствие, государству удается сокращать разрыв по зарплатам населения во всех регионах страны», – подчеркнула Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.