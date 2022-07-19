|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ЭТОМ ГОДУ В УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ В БЕЛАРУСИ БУДЕТ ЗАДЕЙСТВОВАНО 7,5 ТЫС. КОМБАЙНОВ
14:53 19.07.2022
В этом году в уборочной кампании в Беларуси будет задействовано 7,5 тысячи комбайнов. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.
По его словам, 237 из них поступили в сельхозпредприятия в этом году. Техника готова к полевым работам более чем на 90%.
«На текущий момент уже убрано 52 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса)», - рассказал чиновник.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2022
Курсы в банках
на 19.07.2022
Конвертация в банках
на 19.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте