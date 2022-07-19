В этом году в уборочной кампании в Беларуси будет задействовано 7,5 тысячи комбайнов. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун.

По его словам, 237 из них поступили в сельхозпредприятия в этом году. Техника готова к полевым работам более чем на 90%.

«На текущий момент уже убрано 52 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса)», - рассказал чиновник.