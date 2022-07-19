ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

14:07 19.07.2022 Администрацией свободной экономической зоны «Витебск» в рамках X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» 15 июля 2022 г. зарегистрирован новый резидент — общество с ограниченной ответственностью «Орие Галваметал». Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству завода горячего цинкования (Витебская область, Полоцкий район, д. Фариново) на базе предприятия - резидента СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций». Планируется создание эффективного производства по горячему цинкованию металлоконструкций для удовлетворения нужд энергетики, связи, транспортной инфраструктуры, строительства, промышленности, городского и сельского хозяйства. Проект предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, создание новых рабочих мест.