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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «ВИТЕБСК» ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ
14:07 19.07.2022
Администрацией свободной экономической зоны «Витебск» в рамках X Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» 15 июля 2022 г. зарегистрирован новый резидент — общество с ограниченной ответственностью «Орие Галваметал».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по строительству завода горячего цинкования (Витебская область, Полоцкий район, д. Фариново) на базе предприятия - резидента СООО «Новополоцкий завод технологических металлоконструкций».
Планируется создание эффективного производства по горячему цинкованию металлоконструкций для удовлетворения нужд энергетики, связи, транспортной инфраструктуры, строительства, промышленности, городского и сельского хозяйства.
Проект предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной и импортозамещающей продукции, создание новых рабочих мест.
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