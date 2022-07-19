В Гродненской области цены на продовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем выросли на 0,9%, к декабрю 2021 г. – на 14,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в июне 2022 года составил 20,1%. За январь-июнь 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 16,3%.

Непродовольственные товары в июне 2022 г. стали дороже по сравнению с маем на 1,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 14%. В июне 2022 года цены выросли по сравнению с июнем 2021 года на 17,3%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 13,8%.

Цены на услуги в июне 2022 г. по сравнению с маем выросли на 1,6%, с декабрем 2021 г. – на 9,6%. Годовой рост цен на услуги в июне 2022 года составил 10,7%. В январе-июне 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,6%.