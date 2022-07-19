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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 137,4 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
13:29 19.07.2022
На 1 июля 2022 года в Минске осуществляют деятельность 137,4 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 59,5 тыс. организаций и 77,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 017,4 тыс. физических лиц.
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 81,7%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 77,2%. На организации государственного сектора приходится 18,3% всех поступлений, на физических лиц – 2,3%, на индивидуальных предпринимателей – 2,2%.
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