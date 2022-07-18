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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ КВАРТИР В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ СОКРАТИЛОСЬ НА 5%


12:47 19.07.2022

Предложение квартир на продажу в Минске за неделю, с 4 по 11 июля, снизилось на 5% - с 14,9 до 14,1 тысячи.

Как сообщает Realt, произошло это за счет снятия из базы отдельными столичными агентствами большого числа объявлений о продаже квартир в новостройках, преимущественно 1- и 2-комнатных в Октябрьском и Московском районах.

Из размещавших на прошлой неделе продавцов снизили цены на свои объекты 6% из них, средний размер скидки составлял в среднем от $1000 до $3000.

Индекс цен на квартиры в Минске за семь дней увеличился на 0,2% и составил $1227. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1318, что на 0,2% меньше, чем неделей ранее.

Все представленные ниже данные рассчитаны на основе всей базы объявлений (с учетом объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках в Октябрьском, Центральном и Московском районах).

Число объявлений сократилось по всем сегментам. Сильнее остальных — у 1-комнатных (-8% за неделю) и 2-комнатных (-6%) квартир. 3- и 4-комнатных квартир стало меньше на 3% в обоих случаях.

Как упоминалось выше, существенное снижение числа объявлений за неделю отмечалось в Октябрьском и Московском районах, также заметным было в Ленинском. Выросло число предложений только в Советском районе, в остальных значимых изменений за последние семь дней не произошло.

На фоне изменений в уровне предложения средние цены квадратного метра в разрезе комнат в большинстве своем показали рост. Наиболее весомый — у 1- и 4-комнатных квартир.

В разрезе районов в большинстве своем отмечался рост средних цен «квадрата» в пределах +0.5%. Двумя районами, где за неделю произошло ощутимое снижение цен, были Октябрьский и Центральный.
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