В Беларуси розничный товарооборот в I полугодии 2022 г. составил 32 млрд рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19 рублей против 16,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,2% розничного товарооборота республики, в I полугодии 2022 г. составил 29,8 млрд рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I полугодии 2022 г. составил 65,6 млрд рублей, или 85,4% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2022 г. составил 1,9 млрд рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2021 г.