|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ
12:00 19.07.2022
В Минске зарегистрировано 116,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,9 тыс. организаций и 77,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, за шесть месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 3,1 млрд рублей
Данным кругом плательщиков обеспечено 37,5% всех поступлений города Минска.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2022
Курсы в банках
на 19.07.2022
Конвертация в банках
на 19.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте