ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В БЮДЖЕТ 3,1 МЛРД РУБЛЕЙ

12:00 19.07.2022 В Минске зарегистрировано 116,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,9 тыс. организаций и 77,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, за шесть месяцев 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 3,1 млрд рублей Данным кругом плательщиков обеспечено 37,5% всех поступлений города Минска.