Поддерживается устойчивая внешняя сбалансированность экономики. Об этом заявил 18 июля 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя оперативные данные Белстата об итогах работы экономики за I полугодие.

По его словах, в условиях продолжающегося санкционного давления на экономику и, как следствие, необходимости переориентации внешней торговли темп роста ВВП за январь-июнь сложился на уровне 95,8%. При этом предприятия не останавливаются, продолжают работать. По мнению Дмитрия Ярошевича, это достигается благодаря своевременным решениям власти и предприятий всех форм собственности. В результате – поддерживается устойчивая внешняя сбалансированность экономики.

«Многие качественные социально-экономические параметры значительно улучшились за последние годы. В частности, внешнеторговое сальдо – рекордное – 1,7 млрд долларов. Это укрепляет ситуацию на внутреннем валютном рынке», - сказал Дмитрий Ярошевич, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Финансовые результаты ключевых предприятий положительные. За январь-май текущего года выручка выросла на 11,8 процента, опередив рост себестоимости. Прибыль от реализации увеличилась на 19,4%, чистая прибыль – на 15,1%. Рентабельность продаж составляет 8,1%, а в промышленности – 9,2%.

«Эти результаты позволяют формировать запас финансовой прочности нашим предприятиям и своевременно выплачивать зарплату, которая сохраняет свою положительную динамику. Государство в полном объеме выполняет свои обязательства перед населением и наращивает золотовалютные резервы. Успешное решение поставленных задач, в первую очередь, переориентации экспорта и разворачивания импортозамещения, позволит выйти во II полугодии на восстановительную динамику экономики и сохранить качество жизни наших людей», – подчеркнул заместитель руководителя министерства.