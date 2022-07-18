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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ В БЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 8,3 МЛРД РУБЛЕЙ


10:51 19.07.2022

За первое полугодие 2022 года Минск собрал 8 260,9 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 58,8% (4 860,8 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 41,2% (3 400,1 млн рублей) – местного.

Значительная часть доходов бюджета (42,6% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 21,2%, по налогу на прибыль – 9,1%, по акцизам – 8,3%, налогу на доходы – 3,0%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,1%, налогу на недвижимость – 1,9%, земельному налогу – 1,2%.
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