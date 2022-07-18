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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ РУХНУЛ НА 21,9%
10:33 19.07.2022
В Беларуси грузооборот транспорта в первом полугодии 2022 г. составил 46,4 млрд тонно-километров, или 78,1% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в первом полугодии 2022 г. пассажирооборот составил 9533,1 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 753,1 млн человек, или 96,4% к первому полугодию 2021 г.
Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.
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