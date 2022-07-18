В Беларуси грузооборот транспорта в первом полугодии 2022 г. составил 46,4 млрд тонно-километров, или 78,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в первом полугодии 2022 г. пассажирооборот составил 9533,1 млн пассажиро-километров, или 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 753,1 млн человек, или 96,4% к первому полугодию 2021 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.