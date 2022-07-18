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ЭКОНОМИКА РБ


FITCH СНИЗИЛО РЕЙТИНГ БЕЛАРУСИ ДО «ОГРАНИЧЕННОГО ДЕФОЛТА»


09:41 19.07.2022

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте для Республики Беларусь с «C» до «RD».

Новый показатель означает "ограниченный дефолт" (restricted default).

Fitch снизило рейтинг страны по окончании 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года.

Рейтинг дефолта эмитента отражает способность страны (или организации) вернуть взятые кредиты.

«29 июня Министерство финансов, Совет министров и Национальный банк Беларуси совместно объявили, что платежи в долларах США по еврооблигациям вместо этого будут перечислены в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому будет иметь платежный агент. Однако платеж в национальной валюте противоречит документации облигаций, которая не позволяет осуществлять расчеты в альтернативных валютах. Поэтому платеж не был осуществлен по первоначальным условиям и не осуществлен до конца льготного периода», - говорится в комментарии Fitch.

При этом агентство отмечает, что снижение рейтинга касается только долгосрочных внешних долговых обязательств. Долгосрочный рейтинг Беларуси в местной валюте остается «ССС» (возможен дефолт).

Как сообщалось, 14 июля истек льготный период, в течение которого Беларусь должна была выплатить 22,9 млн долларов по десятилетним еврооблигациям Belarus-27. В связи с тем, что Минфин Беларуси провел платеж в нацвалюте, владельцы внешнего долга белорусских эмитентов не смогли получить выплаты.
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