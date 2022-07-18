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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛО НА 5,2%
09:32 19.07.2022
В первом полугодии 2022 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 81,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 94,8% к уровню первого полугодия 2021 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,7%, в обрабатывающей промышленности – 94%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,1%.
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