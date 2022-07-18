В первом полугодии 2022 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 81,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 94,8% к уровню первого полугодия 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,7%, в обрабатывающей промышленности – 94%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,1%.