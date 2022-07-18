ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛПОЧТА УСТАНОВИЛА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

18:00 18.07.2022 РУП «Белпочта» установила ограничение на оплату услуг платежными картами иностранных банков. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия. «…в объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 белорусских рублей для одной банковской платежной карты в течение недели», - говорится в сообщении. РУП «Белпочта» приносит извинения за доставленные неудобства.