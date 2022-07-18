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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА УСТАНОВИЛА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
18:00 18.07.2022
РУП «Белпочта» установила ограничение на оплату услуг платежными картами иностранных банков. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
«…в объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме 500 белорусских рублей для одной банковской платежной карты в течение недели», - говорится в сообщении.
РУП «Белпочта» приносит извинения за доставленные неудобства.
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