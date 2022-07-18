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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ НА 4,2%
17:50 18.07.2022
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за первое полугодие 2022 г. в текущих ценах составил 87,4 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, по сравнению с первым полугодием 2021 года ВВП снизился на 4,2%.
Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2022 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 116,3%.
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