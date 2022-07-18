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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПОЛУЧИЛА 250 МЛН РУБЛЕЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ
17:15 18.07.2022
Могилевская область за первое полугодие 2022 года получила 250 млн рублей чистой прибыли. Об этом сегодня сообщил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время встречи с Лукашенко.
По его словам, обеспечивается запланированный рост заработной платы - темп роста 113%.
«За первое полугодие этого года Могилевская область сработала с чистой прибылью 250 млн рублей, выручка выросла на 15%. При этом число убыточных предприятий снижается. Как результат - рост совокупных доходов бюджета по итогам первого полугодия составил 118%. Это дает возможность области стабильно выполнять все запланированные бюджетные обязательства», - сказал Анатолий Исаченко.
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