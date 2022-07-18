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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА САХАР - МАРТ
16:58 18.07.2022
В Беларуси не планируется повышать цены на сахар. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Отмечается, что не в правилах МАРТ комментировать слухи, но недостоверная информация может существенно влиять на потребительский рынок.
«Цены на сахар регулируются постановлением Совета министров № 214, которым установлена торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) в размере 15%. Производителями Республики Беларусь в настоящее время повышения цен на сахар не планируется. В этой связи информация о резком повышении цен на сахар не соответствует действительности», - говорится в комментарии МАРТ.
С учетом складывающейся ситуации в МАРТ состоялась встреча с представителями Белгоспищепрома, облисполкомов и крупнейших торговых сетей.
«…выработаны решения об увеличении объемов поставки сахара в торговые сети республики. Всем участникам поставлена задача обеспечить широкую представленность сахара на полке в требуемом ассортименте», - сообщило ведомство.
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