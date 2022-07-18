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ЭКОНОМИКА РБ


МТС CLOUD ЗАПУСТИЛ ШИФРОВАНИЕ VPN НА ОСНОВЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ РЕШЕНИЙ


16:38 18.07.2022

МТС Cloud предложил решения по созданию виртуальных частных сетей с помощью продуктов itVPN и belVPNgate.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это позволит создать полностью защищенный канал связи с облачной инфраструктурой. В технологию интегрированы алгоритмы шифрования, сертифицированные в Беларуси.

Решения позволяют построить защищенный канал связи между инфраструктурой и пользователями заказчика с облачной инфраструктурой МТС Cloud. Данные шифруются с помощью криптографических алгоритмов, что позволяет сделать их недоступными для посторонних.

itVPN — это программное средство канального шифрования, которое работает на основе технологии виртуальной частной сети (VPN). Оно обеспечивает конфиденциальность и контроль целостности передаваемых по виртуальным каналам данных, используя криптографические стандарты, сертифицированные в Беларуси. Программный комплекс обеспечивает высокую надежность и безопасность, при этом он легко устанавливается и настраивается на всех популярных платформах. В число поддерживаемых операционных систем входят Windows, GNU/Linux и Android. Также itVPN позволяет создавать туннели между двумя точками в сети по протоколам TCP или UDP и работает с соединениями типа «точка-точка» или «сервер-клиент» между компьютерами.

Программные продукты линейки Bel VPN — сетевые средства криптографической защиты информации, которые предназначены для защиты межсетевого трафика и удаленного доступа в распределенных ведомственных и корпоративных IP-сетях. Используемые ею решения прошли сертификацию в Национальной системе соответствия Беларуси. Пропускная способность защищенных каналов достигает до 5,2 Гбит/сек. Поддерживается система сертификатов открытого ключа ГосСУОК.

Такие решения VPN в МТС Cloud позволят надежно защитить данные.

МТС Cloud — универсальный облачный провайдер, который создает решения для бизнеса на базе платформ VMware и Huawei. Размещение происходит в дата-центре с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной техподдержкой. Среди клиентов — банки, торговые сети, промышленные компании, медицинские учреждения, логистические операторы и другие государственные и частные компании. Инфраструктура соответствует требованиям стандарта PCI-DSS, что позволяет пользоваться услугами МТС Cloud банкам, кредитно-финансовым учреждениям, а также платежным системам.
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