На 1 июля 2022 года на учете в налоговых органах Витебской области состоит 23 755 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их численность уменьшилась на 148.

За 1 полугодие 2022 года от данной категории плательщиков в бюджет поступило 34,2 млн рублей. Доля поступлений от индивидуальных предпринимателей составила 3,5% в общих поступлениях бюджета области.

Более 80% поступлений от индивидуальных предпринимателей сформировано за счет следующих доходных источников: налога при упрощенной системе налогообложения - 39,6%, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц - 19,5% и подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности - 26,8%.