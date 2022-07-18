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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛГОСПИЩЕПРОМ ОПРОВЕРГ СЛУХИ О ПОВЫШЕНИИ ЦЕН НА САХАР


15:00 18.07.2022

Концерн «Белгоспищепром» опроверг слухи о готовящемся уже с 19 июля повышении цен на сахар до 4 рублей за килограмм.

Как заявил начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груцо, сформированный запас продукции дает основания для сохранения нынешних цен на сахар.

«Летом мы традиционно наблюдаем возрастающий спрос на сахар как один из основных продуктов для консервации ягод и фруктов. Поэтому к летнему сезону наши предприятия подготовились заранее. Сегодня на складах заводов находится более 100 тыс. тонн сахара, - отметил Игорь Груцо, которого цитирует пресс-служба концерна. - Этот объем с избытком покрывает потребность внутреннего рынка до начала нового сезона производства сахара, который начнется уже в сентябре».

В среднем население страны потребляет около 10-15 тысяч тонн сахара ежемесячно. В летнее время спрос увеличивается до 20-22 тысяч тонн в месяц. В июне этого года по заявкам организаций в торговлю поставлено около 11 тыс. тонн сахара, за две недели июля – 8,1 тыс. тонн.
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