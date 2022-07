В портфеле услуг ActiveCloud появилось новое решение для корпоративной почты - SmartMail.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, это собственный почтовый сервис, разработанный провайдером, которой размещен на локальных облачных серверах с соблюдением местного законодательства.

«Мы предлагаем белорусским клиентам полностью готовую к использованию, постоянно поддерживаемую и не требующую капитальных затрат почтовую систему. Ее функционал включает общий календарь и сравнение расписаний, автоперенос старых сообщений в архив, сквозной поиск по сообщениям почтового ящика. Благодаря синхронизации с любым мобильным устройством пользователя почта становится доступной в любое время и в любом месте», - рассказал Андрей Шарлай, начальник отдела продаж компании ActiveCloud.

По его словам, объем почтового ящика SmartMail варьируется от 1 до 100 Гб, максимальный размер прикрепленных файлов составляет 30 Мб. Комплекс ПО Kaspersky Antispam, Clamav и SpamAssassin надежно защищает SmartMail от потери данных, спама и вирусов.

Пользователь почты SmartMail может самостоятельно добавлять почтовые ящики – «Базовый», «Стандартный» или «Корпоративный», а также место на диске, публичные папки и место в них. Управление ресурсами происходит в панели Machsol, вход в панель управления осуществляется через личный кабинет клиента.

Для поддержания коллективной работы в SmartMail доступны глобальный список адресов, комнаты (Room), общие папки (Public Folders) и общие почтовые ящики (Shared Mailbox). Администратор SmartMail может создавать общие почтовые ящики и общие папки, в том числе вложенные, и назначать права на них. Есть принципиальное отличие Shared Mailbox от группы рассылки: в общем ящике письма управляются теми, кто имеет к нему доступ, а любые изменения, произведенные одним пользователем, отображаются у всех. В случае увольнения сотрудника в системе сохраняются вся корпоративная информация, которой он располагал, история переписки и контакты.

Еще одно преимущество SmartMail - отказоустойчивость аппаратной части. В случае выхода из строя сервера происходит незаметное переключение на другой сервер. Базы данных почтовых ящиков имеют резервирование в нескольких копиях (DAG, Database Availability group). Ежедневные бэкапы баз данных позволяют восстановить удаленные письма. Опционально может быть запущена синхронизация с Active Directory.

Сервис SmartMail тарифицируется на ежемесячной основе по принципу Pay as You Go (PAYG), то есть по мере использования почтовых ящиков, места на диске и других ресурсов. Это позволяет клиентам экономить и эффективно управлять оплатой за почтовый сервис, легко масштабировать используемые почтовые ящики и дисковое пространство.