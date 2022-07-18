Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 112,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 101% и 112,5%, потребительские товары – 100,6% и 110,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 114,5%, в том числе в растениеводстве – 95,9% и 102,6% соответственно, животноводстве – 101,5% и 117,4% соответственно.