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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 12,5%
14:25 18.07.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2022 г. по сравнению с апрелем 2022 г. составил 101%, с декабрем 2021 г. – 112,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 101% и 112,5%, потребительские товары – 100,6% и 110,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 114,5%, в том числе в растениеводстве – 95,9% и 102,6% соответственно, животноводстве – 101,5% и 117,4% соответственно.
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