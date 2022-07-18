Резидент СЭЗ «Брест» - «Профили ВОКС» - освоил выпуск инновационной продукции – фасадные панели Clinker.

Как сообщает сайт СЭЗ, современные фасадные панели изготавливаются с использованием нового оборудования. Эстетика и функциональность продукта являются результатом комплексного производственного процесса.

Данная продукция не имеет аналогов в Беларуси. Панели идеально имитируют натуральные материалы. Реалистичность поверхности, имитирующей клинкерную плитку, обеспечивается окрашиванием по специальным алгоритмам с использованием роботов, что гарантирует уникальный узор на поверхности. Легкие и долговечные, панели позволяют быстро преобразить фасад любого здания и не беспокоится об их дополнительном обслуживании в процессе эксплуатации.

Устойчивость к механическим повреждениям и меняющимся погодным условиям, удобство использования, простота в монтаже – все эти качества обеспечат высокий интерес потребителя к новой продукции.

ИООО «Профили ВОКС» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Брест» в декабре 2007 года. VOX – это бренд из сферы обустройства интерьеров. В своем портфолио предприятие имеет уникальные и взаимодополняющие продукты и услуги, связанные с обустройством квартир и домов. Продукция компании создается для того, чтобы удовлетворять реальные потребности человека, на основе методологии design thinking.