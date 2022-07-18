|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ СЭЗ «БРЕСТ» ОСВОИЛ ВЫПУСК НОВОЙ ПРОДУКЦИИ
13:53 18.07.2022
Резидент СЭЗ «Брест» - «Профили ВОКС» - освоил выпуск инновационной продукции – фасадные панели Clinker.
Как сообщает сайт СЭЗ, современные фасадные панели изготавливаются с использованием нового оборудования. Эстетика и функциональность продукта являются результатом комплексного производственного процесса.
Данная продукция не имеет аналогов в Беларуси. Панели идеально имитируют натуральные материалы. Реалистичность поверхности, имитирующей клинкерную плитку, обеспечивается окрашиванием по специальным алгоритмам с использованием роботов, что гарантирует уникальный узор на поверхности. Легкие и долговечные, панели позволяют быстро преобразить фасад любого здания и не беспокоится об их дополнительном обслуживании в процессе эксплуатации.
Устойчивость к механическим повреждениям и меняющимся погодным условиям, удобство использования, простота в монтаже – все эти качества обеспечат высокий интерес потребителя к новой продукции.
ИООО «Профили ВОКС» зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ «Брест» в декабре 2007 года. VOX – это бренд из сферы обустройства интерьеров. В своем портфолио предприятие имеет уникальные и взаимодополняющие продукты и услуги, связанные с обустройством квартир и домов. Продукция компании создается для того, чтобы удовлетворять реальные потребности человека, на основе методологии design thinking.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2022
Курсы в банках
на 18.07.2022
Конвертация в банках
на 18.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте