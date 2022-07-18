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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЮТ ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ФОРМУ ПОСТДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ - РЕЗИДЕНТУРУ
13:25 18.07.2022
В Беларуси Министерством здравоохранения подготовлен проект указа о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей - резидентуру. Сегодня этот документ рассматривался на совещании с участием Лукашенко.
«Мое отношение к любого рода нововведениям вы знаете. Они не должны ломать сложившуюся систему, если она нормальная. Если система ненормальная, ее надо ломать, жалеть ничего не надо в этом плане. Но если мы говорим о том, что у нас нормальная система здравоохранения, гордимся ею, и последние наши телодвижения в области так называемого коронапсихоза и ковид-заболеваемости показали, что система работает, люди работают и работают неплохо, значит, система нормальная. Значит, мы ее ломать не собираемся», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Кроме того, его интересовали все ключевые вопросы развития системы здравоохранения страны. В частности, работа здравоохранения в условиях санкций, возможности для граждан пройти диагностику и лечение, наличие лекарственных препаратов и другие.
"Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим - сопротивляемся. Не просто сопротивляемся, а работаем. И вроде бы неплохо работаем", - сказал Лукашенко.
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