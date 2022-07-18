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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 12,4%
13:06 18.07.2022
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,6%, с декабрем 2021 г. – 112,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в июне 2022 года составил 18,2%. За январь-июнь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,6%.
Непродовольственные товары в июне 2022 г. подорожали по сравнению с маем на 1,6%, с начала года – на 15,1%. В июне 2022 года к уровню июня 2021 года цены подскочили на 18,8%. За январь-июнь 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены увеличились на 14,8%.
Цены на услуги в июне 2022 г. выросли по сравнению с маем на 1,5%, с декабрем 2021 г. – на 8,9%. Годовой рост цен на услуги в июне составил 11,7%. За январь-июнь 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 11%.
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