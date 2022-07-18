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ЭКОНОМИКА РБ
В МАГИСТРАТУРУ БГУ ПРИНЯТО 520 ЧЕЛОВЕК
12:59 18.07.2022
В БГУ состоялось зачисление в магистратуру на бюджетную и платную форму обучения на основные факультеты, в Институт теологии им. свв. Мефодия и Кирилла, Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, на дневную бюджетную форму зачислено 384 магистранта (в 2021 г. – 381). Здесь конкурс остался на уровне прошлого года и составил 1,2 человека на место.
На заочную бюджетную форму принято 57 магистрантов (в 2021 г. – 58) при конкурсе 1,25 человека на место (в 2021 г. – 1,5).
На дневную платную форму зачислен 61 магистрант (в 2021 г. – 77), на заочную платную форму обучения зачислено 18 магистрантов (в 2021 г. – 19).
Прием на платную форму обучения на специальности II ступени Института бизнеса БГУ продолжается по 24 августа.
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