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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ В БЕЛАРУСИ СОХРАНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ЦЕНЫ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ
12:52 18.07.2022
Давление на цены в Беларуси сохранится в ближайшие месяцы. Об этом говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
ЕАБР отмечает, что инфляция в Беларуси составила 17,6% г/г в июне после 17% г/г в мае. Ускорение преимущественно произошло за счет повышения базовой инфляции до 19% г/г в июне c 17,9% г/г в мае, что, скорее всего, объясняется значительным ослаблением белорусского рубля к российскому. Сдерживало инфляцию в июне снижение цен на овощи и фрукты, которое последние месяцы идет быстрее сезонного.
«Давление на цены сохранится в ближайшие месяцы из-за высоких издержек транспортно-логистического характера, цен на сырье на мировом рынке, а также ослабления белорусского рубля к российскому. К концу года, согласно базовому прогнозу аналитиков ЕАБР, инфляция сохранится вблизи текущих значений», - полагают аналитики ЕАБР.
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