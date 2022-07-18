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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУССКОЙ ГОСАКАДЕМИИ АВИАЦИИ 18 ИЮЛЯ СТАРТУЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
12:43 18.07.2022
В Белорусской государственной академии авиации 18 июля начнется прием документов в рамках вступительной кампании-2022. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.
Согласно информации, в первый день работы комиссии БГАА посетят абитуриенты, решившие связать свою жизнь с авиацией. Выбор будущих авиаторов широк: они могут стать пилотами, диспетчерами, авиационными механиками и др.
С 20 июля начнется прием документов на отделение среднего специального образования. В этом году впервые будет производиться набор на основе общего базового образования (после 9-го класса).
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