В Белорусской государственной академии авиации 18 июля начнется прием документов в рамках вступительной кампании-2022. Об этом сообщает Telegram-канал Минобразования.

Согласно информации, в первый день работы комиссии БГАА посетят абитуриенты, решившие связать свою жизнь с авиацией. Выбор будущих авиаторов широк: они могут стать пилотами, диспетчерами, авиационными механиками и др.

С 20 июля начнется прием документов на отделение среднего специального образования. В этом году впервые будет производиться набор на основе общего базового образования (после 9-го класса).