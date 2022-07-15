В последнее время электронная торговая площадка «БУТБ-Имущество» пользуется особым спросом у частных коммерческих организаций, желающих реализовать находящееся у них в собственности движимое и недвижимое имущество.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», причем возможности ЭТП активно используют как компании из Минска и Минской области, так и из регионов.

Например, на электронные торги 8 августа гродненское предприятие ООО «МедЛен», один из ведущих производителей натуральной гигиенической продукции в Республике Беларусь, выставило водогрейный твердотопливный котел КВ-95Т мощностью 95кВт, предназначенный для нагрева воды до температуры 95С в отопительных системах. Начальная цена лота – 4,5 тыс. BYN (с НДС), а осмотреть предмет торгов можно по предварительному согласованию с собственником по адресу г. Гродно, ул. Горького, 91.

Что касается недвижимости, то 2 интересных объекта в Витебской области продает ОДО «Белметаллгрупп», специализирующееся на поставках металлопроката на белорусский рынок.

Так, на электронных торгах 12 августа можно будет приобрести ремонтную мастерскую с навесом 1954-1966 гг. постройки. Это двухэтажное кирпичное здание общей площадью 1907,4 м2 с перекрытиями из железобетона, деревянными и пластиковыми окнами, бетонными и дощатыми полами. К зданию проведено электроснабжение, есть разводка под отопление, а также подведены водопровод и канализация. Стартовая стоимость здания и права аренды земельного участка площадью 0,3543 га сроком на 50 лет составляет 180 тыс. BYN.

Второй объект не менее примечательный. Это цех по ремонту сельскохозяйственных машин общей площадью 1018 м2. Здание было возведено в 1989 г. и представляет собой капитальное строение со стенами, облицованными силикатным кирпичом, и крышей из оцинкованной стали. К цеху проведено электроснабжение, что позволяет осуществлять ремонт и техническое обслуживание любого автомобильного транспорта. Потенциальный покупатель также получит право аренды земельного участка площадью 0,4478 га сроком на 50 лет. Начальная цена лота – 60 тыс. BYN.

Принять участие в электронных торгах могут государственные и негосударственные юридические лица Республики Беларусь, индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные юридические лица и индивидуальные предприниматели, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства.