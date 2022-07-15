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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ПРОВЕРЯЮТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
11:51 18.07.2022
Специалисты «Белоруснефти» проверяют новое оборудование отечественного производства.
Как сообщает сайт neft.by, в Тампонажном управлении проходят опытно-промышленные испытания новой техники из комплекса оборудования для ГРП и СКР. Это специализированная смесительная установка. Она применяется для приготовления технологических жидкостей при выполнении высокорасходных операций по гидроразрыву пласта с дозированным вводом пропанта и сухих химических реагентов.
Установка УС 1500 базируется на трехосном полуприцепе и оснащена двумя силовыми агрегатами общей мощностью 1 400 лошадиных сил, которые позволяют обеспечивать стабильную работу систем во всем диапазоне расхода.
Скорость приготовления смеси здесь может достигать 22 куб. м в минуту, а максимальная производительность подачи пропанта – 12 000 кг в минуту. Смесительная емкость увеличена до 2,5 куб. м, что дает оператору установки достаточное время, чтобы отреагировать на изменение условий проведения операции ГРП. Поддержание заданного уровня контролируется уровнемерами и управляется в автоматическом режиме.
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