За 6 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 997,8 млн рублей, что в фактических ценах на 121,3 млн рублей больше чем в аналогичном периоде 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (43,7%), налога на прибыль (11,7%) и акцизов (7,1%).

Наибольший вклад в бюджет области внесли организации государственного сектора экономики - 49,9%, доля поступлений организаций негосударственного сектора составляет 40,8%, индивидуальных предпринимателей – 5,6%, физических лиц – 3,7%.

По сравнению с 1 полугодием 2021 года, доля поступлений от государственного сектора экономики снизилась на 9,5%. Вместе с тем увеличились поступления платежей негосударственного сектора экономики: организаций - на 9,5%, индивидуальных предпринимателей – на 0,9% и физических лиц – на 0,5%.