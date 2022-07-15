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ЭКОНОМИКА РБ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
11:26 18.07.2022
Министерство образования запускает онлайн-анкетирование по вопросам школьной формы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, анкета учитывает статус отвечающего "учащийся/педагог/родитель", место его проживания "городская/сельская местность" и специфику каждого региона.
Отвечающему предлагается описать свои предпочтения по цветовой гамме и набору элементов школьной формы.
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