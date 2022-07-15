ЭКОНОМИКА РБ

МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

11:26 18.07.2022 Министерство образования запускает онлайн-анкетирование по вопросам школьной формы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, анкета учитывает статус отвечающего "учащийся/педагог/родитель", место его проживания "городская/сельская местность" и специфику каждого региона. Отвечающему предлагается описать свои предпочтения по цветовой гамме и набору элементов школьной формы.