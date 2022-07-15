На заседании совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» 15 июля 2022 года подвели итоги работы предприятий отрасли за первое полугодие 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, за январь-май 2022 года обеспечен рост объемов производства по кондитерской, масложировой, пивоваренной и алкогольной отраслям.

Продолжается работа по диверсификации экспорта товаров. Продукция предприятий концерна поставляется в 36 стран мира, одним из основных рынков сбыта является Российская Федерация. В январе-мае 2022 года объем экспорта в эту страну составил 51,7% от общего объема экспорта концерна.

Увеличены поставки рапсового масла на 31,5%, мучных кондитерских изделий - на 29,7%, кондитерских изделий из сахара и карамели - на 26,3%, соли - на 18,9%, спирта - на 19,7%, в 1,9 раза - напитков безалкогольных, вод, нектаров и кваса, в 1,7 раза – мелассы, в 1,6 раза – пищеконцентратов, снэков и картофелепродуктов, кетчупа и томатных соусов - на 70,5%, какао-порошка - на 34,7%, майонеза и майонезных соусов - на 18,8%.

Все предприятия концерна выполняют программу по снижению издержек, экономия от внедрения которых составила 4,4 млн рублей, в том числе от мероприятий, направленных на снижение материальных затрат – 2,8 млн рублей, из которых экономия по топливно-энергетическим ресурсам – 1,7 млн рублей.

Проводимая работа по экономии ресурсов позволила увеличить заработную плату работников предприятий. За январь-май 2022 года среднемесячная заработная плата в целом по концерну составила 1 584,5 рубля.

На фоне сокращения импорта потребительских товаров отечественные производители активно обеспечивают их замещение за счет аналогичной продукции собственного производства.

Благодаря проводимой концерном масштабной кампании по популяризации рапсового масла его доля на белорусском рынке составила 72% – поставлено 2553 тонны (174,4% к аналогичному периоду 2021 года).

Кроме того, завершена реализация инновационного проекта «Организация инновационного производства кондитерских изделий с установкой линии на унитарном предприятии «Красный пищевик – Славгород». Предприятие специализируется на выпуске различных видов жевательного мармелада, подсолнечного, рапсового, цветочного и взбитого крем-меда, а также инновационных видов полезных конфет. Такой большой ассортимент продукции обеспечит белорусов вкусными и полезными кондитерскими изделиями. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест.