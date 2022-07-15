ООО «Автоидея» - официальный дилер BMW и MINI в Беларуси - прекратило членство в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

Как сообщает БАА, выход автодилера из состава участников ассоциации с 1 июня 2022 года в соответствии с поданным заявлением одобрен общим собранием участников ассоциации.

В настоящее время БАА насчитывает в своих рядах 23 члена ассоциации.