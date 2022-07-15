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ЭКОНОМИКА РБ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW И MINI В БЕЛАРУСИ ПРЕКРАТИЛ ЧЛЕНСТВО В БАА
10:55 18.07.2022
ООО «Автоидея» - официальный дилер BMW и MINI в Беларуси - прекратило членство в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).
Как сообщает БАА, выход автодилера из состава участников ассоциации с 1 июня 2022 года в соответствии с поданным заявлением одобрен общим собранием участников ассоциации.
В настоящее время БАА насчитывает в своих рядах 23 члена ассоциации.
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