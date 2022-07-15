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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ БЕЛАРУСИ В РОССИЮ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ 2022 ГОДА ВЫРОС НА 17%
10:38 18.07.2022
Объем белорусского экспорта на российский рынок вырос на 17% в первые месяцы 2022 года. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков в эфире телеканала ОНТ.
"Сальдо внешней торговли положительное, по итогам пяти месяцев оно превысило миллиард семьсот белорусских рублей. Это говорит о том, что мы больше продаем, чем покупаем. За 5 месяцев этого года мы увеличили на 17% объем экспорта на российский рынок. То есть приросли практически на миллиард", - сказал министр.
"В полтора раза увеличили объем поставок в Китай. Поэтому результаты есть", - добавил он.
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