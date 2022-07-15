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ЭКОНОМИКА РБ
ПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НАЧАТЫ В ЦЕХЕ АММИАК-4 ОАО «ГРОДНО АЗОТ»
09:59 18.07.2022
В ходе завершающей стадии капитального ремонта цеха аммиак-4 ОАО «Гродно Азот» с 15 июля начаты пусковые операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, они включают в себя последовательность операции по разогреву и выводу на технологический режим отделений цеха.
В частности, во время разогрева основных отделений применяется технологический газ, содержащий в своем составе горючие вещества, который до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку.
С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке. Данные пусковые операции могут продолжаться несколько суток, с окончанием которых сжигание технологического газа на факельной установке прекратится.
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