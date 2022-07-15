В Парке высоких технологий прошла презентация нововведений в реализации проектов в сфере цифрового развития Беларуси.

Организаторами выступили администрация ПВТ и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.

Как сообщает сайт ПВТ, в презентации приняли участие около 60 компаний-резидентов ПВТ, заинтересованных работать на внутреннем рынке.

Открывая мероприятие, заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский заявил, что IТ - самая быстрорастущая отрасль Беларуси.

«ПВТ сегодня является важнейшим поставщиком твердой валюты в страну. За прошлый год 75% внешнеторгового сальдо Республики Беларусь по товарам и услугам приходится на долю Парка высоких технологий. Важно, что на внутреннем рынке также ведется достаточно серьезная работа. Сегодня все чаще возникает вопрос о стимулировании наших резидентов работать на цифровизацию внутри Беларуси», - сказал он.

Большая часть мероприятия прошла в формате дискуссии, в ходе которой представители резидентов ПВТ активно задавали волнующие их практические вопросы, касающиеся защиты данных и интеллектуальной собственности, ценообразования, принципов масштабирования их продуктов, алгоритма взаимодействия с государственными организациями и т.д.

В ходе обсуждения было отмечено, что все мероприятия и процедуры в рамках нового законодательства нацелены на поддержку белорусских IT-компаний, в частности на то, чтобы они продвигали свои готовые решения на внутреннем рынке.