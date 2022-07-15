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ЭКОНОМИКА РБ
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОТРАСЛЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ В ПВТ
09:43 18.07.2022
В Парке высоких технологий прошла презентация нововведений в реализации проектов в сфере цифрового развития Беларуси.
Организаторами выступили администрация ПВТ и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
Как сообщает сайт ПВТ, в презентации приняли участие около 60 компаний-резидентов ПВТ, заинтересованных работать на внутреннем рынке.
Открывая мероприятие, заместитель директора администрации ПВТ Кирилл Залесский заявил, что IТ - самая быстрорастущая отрасль Беларуси.
«ПВТ сегодня является важнейшим поставщиком твердой валюты в страну. За прошлый год 75% внешнеторгового сальдо Республики Беларусь по товарам и услугам приходится на долю Парка высоких технологий. Важно, что на внутреннем рынке также ведется достаточно серьезная работа. Сегодня все чаще возникает вопрос о стимулировании наших резидентов работать на цифровизацию внутри Беларуси», - сказал он.
Большая часть мероприятия прошла в формате дискуссии, в ходе которой представители резидентов ПВТ активно задавали волнующие их практические вопросы, касающиеся защиты данных и интеллектуальной собственности, ценообразования, принципов масштабирования их продуктов, алгоритма взаимодействия с государственными организациями и т.д.
В ходе обсуждения было отмечено, что все мероприятия и процедуры в рамках нового законодательства нацелены на поддержку белорусских IT-компаний, в частности на то, чтобы они продвигали свои готовые решения на внутреннем рынке.
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