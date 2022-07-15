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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТСЯ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ВУЗЫ


09:32 18.07.2022

18 июля 2022 года в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, на уровень высшего образования документы принимаются на бюджет с 18 по 24 июля; 8 августа – на платной основе.

Внутренние вступительные испытания в вузе продлятся с 25 июля по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа; на платной основе – 10 августа.

В Минобразования обращают внимание абитуриентов, что для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов установлены отдельные сроки.
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