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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧИНАЕТСЯ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В ВУЗЫ
09:32 18.07.2022
18 июля 2022 года в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы.
Как сообщает Telegram-канал Минобразования, на уровень высшего образования документы принимаются на бюджет с 18 по 24 июля; 8 августа – на платной основе.
Внутренние вступительные испытания в вузе продлятся с 25 июля по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа; на платной основе – 10 августа.
В Минобразования обращают внимание абитуриентов, что для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов установлены отдельные сроки.
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