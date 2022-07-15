18 июля 2022 года в Беларуси стартует вступительная кампания в вузы.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования, на уровень высшего образования документы принимаются на бюджет с 18 по 24 июля; 8 августа – на платной основе.

Внутренние вступительные испытания в вузе продлятся с 25 июля по 2 августа. Зачисление на бюджет завершится 4 августа; на платной основе – 10 августа.

В Минобразования обращают внимание абитуриентов, что для некоторых сельскохозяйственных, творческих и силовых вузов установлены отдельные сроки.