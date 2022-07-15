В первом полугодии 2022 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97% к уровню первого полугодия 2021 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 860,5 тыс. тонн, молока – 3902,3 тыс. тонн, яиц получено 1705 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 85,2% производства яиц.

На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,3 млн голов.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2022 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,3 млн тонн кормовых единиц, в расчете на условную голову для общественного поголовья скота – 7,5 центнера кормовых единиц.