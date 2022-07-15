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ЭКОНОМИКА РБ
ФАКТЫ НЕГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ К РАБОТЕ В ПОЛЕ УСТАНОВЛЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
17:52 15.07.2022
В ходе мониторингов в Минской области факты неготовности техники установлены в ОАО «Холопеничи», ОАО «Старосельское» и ОАО «Крупский райагросервис».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, часть зерноуборочных комбайнов в этих сельхозорганизациях на 14 июля 2022 года не была готова к выходу в поле (требовалось проведение ремонтно-регулировочных работ узлов и агрегатов, а также их герметизация в целях недопущения потерь урожая).
К примеру, в ОАО «Холопеничи» в 5 из 7 имеющихся зерноуборочных комбайнах не проведена регулировка и герметизация, также 3 жатки к комбайнам не были сняты с хранения.
Не были готовы к проведению уборочной кампании в этих хозяйствах также и зерносушильные комплексы.
Информация о результатах мониторинга направлена в Крупский райисполком для оперативного принятия мер реагирования.
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