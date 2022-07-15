Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 110,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,5% и 110% соответственно, промежуточные товары – 102% и 111,7%, потребительские товары – 100,8% и 109% соответственно.

Индекс цен производителей сельско

хозяйственной продукции по Витебской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 110,4%, в том числе в растениеводстве – 96,6% и 107,9% соответственно, животноводстве – 101,7% и 111,1% соответственно.