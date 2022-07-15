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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 10,6%
17:34 15.07.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 101,3%, с декабрем 2021 г. – 110,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 101,5% и 110% соответственно, промежуточные товары – 102% и 111,7%, потребительские товары – 100,8% и 109% соответственно.
Индекс цен производителей сельско
хозяйственной продукции по Витебской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2022 г. составил 100,5%, с декабрем 2021 г. – 110,4%, в том числе в растениеводстве – 96,6% и 107,9% соответственно, животноводстве – 101,7% и 111,1% соответственно.
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