За январь-май 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,8%, рентабельность продаж – 8,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 22,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,4 млрд рублей, или 10,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2022 г. составила 22,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 6,9% от общего объема кредиторской задолженности.