В июне годовой прирост потребительских цен увеличился на 0,6 процентного пункта и составил 17,6% а. Прирост потребительских цен к маю 2022 г. составил 1,1% (0,7% месяцем ранее), к декабрю – 13,1%.

«Основное влияние на инфляцию оказало удорожание товаров и сырья для их производства на фоне ослабления белорусского рубля к валюте основного торгового партнера – Российской Федерации (только за месяц, по оценке, – на 13,7%, за прошедшие двенадцать месяцев – на 28,7%). Сохраняется давление на потребительский рынок от увеличения средних цен импорта на фоне роста мировых цен, цен в сопредельных странах, странах – основных торговых партнёрах», - говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Мясо и мясопродукты за год подорожали на около 17,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 14,7%, молоко и молочные продукты – на 12,7%, синтетические моющие средства – на 21,5%, электротовары – 25,7%. Цены на автомобильное топливо за прошедшие двенадцать месяцев повышены на порядка 25%.

Замедлению инфляционных процессов способствует замедление годового прироста цен на товары сегмента плодовоовощной продукции: с 32,4% в мае до 25,6% в июне.

В июне за месяц наибольшее влияние на инфляцию оказало увеличение цен на туристические услуги (они подорожали на 13,1%), а также товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: бытовые электротовары (на 2%), кондитерские изделия (на 2,7%), парфюмерно-косметические товары (на 3,7%), синтетические моющие средства (на 4,3%), легковые автомобили (на 5%).

Продолжилось удорожание хлеба и изделий хлебобулочных (на 3,4%), картофеля (на 28,5%).

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 4,6%, в том числе овощи – на 16,3%, фрукты – на 0,4%. Цены на капусту белокочанную снизились на 39,1%, помидоры – на 20,1%, бананы – на 12,8%. Цены на картофель за месяц увеличились на 28,5%.

По итогам июня годовой прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) ускорился до 11,8% (11,4% месяцем ранее) в большей степени из-за повышения цен на автомобильное топливо (за прошедшие двенадцать месяцев оно подорожало порядка 25%).

Цены на автомобильное топливо за месяц повышены на 4,5%, водку – на 0,6%, тарифы на услуги детских дошкольных учреждений – временно на летний период – на 9,8%.