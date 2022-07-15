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ЭКОНОМИКА РБ
В ПОЛЕССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ ОТКРЫЛИ 9 ПЧЕЛОПАСЕКУ
16:53 15.07.2022
В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике открыли 9 пчелопасеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Согласно информации, «Пирки» установлена на Брагинском участке.
«В этом году доведем общее количество пчелопасек на территории заповедника до десяти», - сказал начальник чернобыльского управления Дмитрий Рутковский.
В заповеднике пчеловодству придают особе значение. Улья производят сами - усовершенствованной конструкции, пчелосемьи закупают высокой продуктивности и приживаемости. На территории созданы павильоны для апитерапии.
Как пояснил Дмитрий Рутковский, за 4 последних года объем производства товарного меда составил почти 20 тонн на сумму более 135 тыс. рублей.
Вся деятельность на территории экспериментально-хозяйственной зоны ведется в полном соответствии с требованиями чернобыльского законодательства.
«Неукоснительно соблюдаются нормы радиационной безопасности, ведется научное сопровождение и пристальный контроль радиологического качества получаемой продукции», - уточнил начальник управления.
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