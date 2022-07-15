В Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике открыли 9 пчелопасеку. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Согласно информации, «Пирки» установлена на Брагинском участке.

«В этом году доведем общее количество пчелопасек на территории заповедника до десяти», - сказал начальник чернобыльского управления Дмитрий Рутковский.

В заповеднике пчеловодству придают особе значение. Улья производят сами - усовершенствованной конструкции, пчелосемьи закупают высокой продуктивности и приживаемости. На территории созданы павильоны для апитерапии.

Как пояснил Дмитрий Рутковский, за 4 последних года объем производства товарного меда составил почти 20 тонн на сумму более 135 тыс. рублей.

Вся деятельность на территории экспериментально-хозяйственной зоны ведется в полном соответствии с требованиями чернобыльского законодательства.

«Неукоснительно соблюдаются нормы радиационной безопасности, ведется научное сопровождение и пристальный контроль радиологического качества получаемой продукции», - уточнил начальник управления.