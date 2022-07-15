Потребительские цены в Витебской области в июне 2022 г. по сравнению с маем 2021 г. увеличились на 1%, с декабрем 2021 г. – на 13%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в июне составил 16,8%. За январь-июнь 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 13,6%.

Продовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем подорожали на 1,2%, с начала года – на 13%. При этом июньский годовой рост цен на продтовары составил 17,8%. В январе-июне 2022 года к уровню января-июня 2021 года цены подскочили на 14,3%.

Непродовольственные товары в июне 2022 г. по сравнению с маем 2021 года стали дороже на 0,6%, с начала года – на 11,9%. Годовой рост цен в июне составил 15,6%. За январь-июнь 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 12,8% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 0,8%, с начала года – на 8,1%. При этом в июне 2022 года стоимость услуг по сравнению с июнем прошлого года подскочила на 10,9%. За январь-июнь 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,5%.