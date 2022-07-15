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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ MOODY’S НАПРАВЛЕНЫ НА ИСКУССТВЕННОЕ СОЗДАНИЕ ШОКОВ И ВОЛНЕНИЙ ВОКРУГ ЕВРООБЛИГАЦИЙ БЕЛАРУСИ - МИНФИН
15:27 15.07.2022
Действия рейтингового агентства Moody’s, которое 14 июля 2022 года объявило о дефолте по еврооблигациям Belarus-2027, носят провокационный характер и направлены на искусственное создание шоков и волнений вокруг еврооблигаций Республики Беларусь. Об этом говорится в комментарии Министерства финансов Беларуси.
Минфин напомнил, что договорные отношения с рейтинговым агентством Moody’s были расторгнуты в 2018 году. Рейтинговые действия Moody’s являются незапрошенными белорусской стороной.
«Решение агентства принято без единого уточняющего вопроса в адрес Министерства финансов. По нашему мнению, в оценках присутствует предвзятость, четкое и предсказуемое следование агентства генеральной линии по обыгрыванию дефолта. Позиции белорусского суверенного эмитента и владельцев евробондов, не получивших в феврале выплаты по евробондам из-за действий западных расчетно-клиринговых систем, никого не интересуют», - говорится в сообщении Минфина.
Ведомство сетует, что «сегодня становится практикой полное игнорирование отдельными рейтинговыми агентствами очевидных фактов в отношении исполнения обязательств по еврооблигациям Республики Беларусь, включая отказ Citi от оказания услуг платежного, финансового, трансфертного агента и регистратора по евробондам Беларуси в рамках принимаемых Западом санкционных решений».
В Министерстве финансов по-прежнему считают, что главное – право владельца на получение выплат по еврооблигациям.
«Но этого права западные структуры, вводящие и выполняющие санкционные решения, планомерно пытаются лишить инвесторов. Белорусская сторона прилагает и приложит максимальные усилия и примет все меры, чтобы эти права владельцев еврооблигаций, доверяющих Республике Беларусь, реализовать на альтернативной основе», - заверяет Минфин, ссылаясь на принятое правительством и Нацбанком совместное постановление, которым утвержден порядок проведения расчетов с владельцами еврооблигаций.
«Вместе с тем в постоянно меняющихся внешнеполитических условиях достаточно сложно учесть все «подводные камни» усиливающейся санкционной политики Запада и оперативно закрепить новые правила работы для гарантированного доведения платежей конечным владельцам», - говорится в комментарии Минфина.
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