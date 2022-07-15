Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения через белорусско-польскую границу крупной партии товаров стоимостью более 470 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, нарушение выявлено в пункте пропуска «Берестовица».

По сведениям, указанным в документах, казахский перевозчик в транспортном средстве SCANIA перемещал запчасти, мебель, воск, игрушки и другое. При проведении таможенного досмотра грузового автомобиля сотрудники таможни установили, что фактическое количество товаров оказалось на 6 тысяч единиц больше, чем было заявлено.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости незаконно перемещаемого товара.