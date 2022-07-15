Цех по производству сухих кормов открыли в Могилевском районе. Об этом сообщила заместитель председателя Могилевского райисполкома Ирина Чиндо.

Как сообщает MogilevNEWS.by, цех введен в эксплуатацию СДП «Авангард» Могилевского отделения Белорусской железной дороги. Объект реализован на базе сельхозпредприятия второй очередью инвестпроекта по строительству свинокомплекса мощностью 24 тыс. голов в год. Производственная мощность цеха составляет около 20,2 тыс. т концентрированных кормов различного назначения в год. Установленное там оборудование позволяет изготавливать все виды комбикормов для крупного рогатого скота, свиней, птицы.

Цех оснащен линиями макро- и микродозирования, напыления масла и патоки, переработки масла семян рапса холодного отжима мощностью до 1 тыс. т в год. Для хранения зерна и последующей его переработки оборудованы 4 силоса хранения зерна вместительностью 2 тыс. т каждый. Силоса оборудованы шнеками для зачистки зерна, вентиляторами для продувки, патрубками с выпускными задвижками, по которым зерно попадает в конвейер.

Есть также своя лаборатория для проведения всех видов анализов и исследований, необходимых при производстве комбикормов. Здесь будут делать анализы качества входного контроля поступающего сырья, анализы для выдачи удостоверений качества выпускаемой продукции. В процессе производства технолог и лаборант контролируют каждую партию данного ассортимента или вида выпускаемой продукции, дают заключение о дальнейшем использовании комбикорма.

Штатная численность производственного участка составляет 23 рабочих места, в том числе инженер-механик, технолог, лаборанты, аппаратчики. На строительство цеха затрачено Br23,5 млн, в том числе закупку технологического оборудования - Br10 млн. На реализацию проекта выделены средства инвестиционного фонда Минтранса в сумме Br16,1 млн.

«В целом по Могилевскому району за 5 месяцев текущего года обеспечено привлечение инвестиций в основной капитал в сумме Br160,6 млн, что в сопоставимых ценах на 25,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, - отметила Ирина Чиндо. - Рост инвестиций обеспечен за счет увеличения затрат на строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) на 40,6%, а также приобретение машин, оборудования и транспортных средств - на 20,4%».

На жилищное строительство использовано Br42,2 млн инвестиций (26,3% к их общему объему). В сопоставимых ценах это в 1,6 раза больше, чем в январе-мае 2021 года. Введено в эксплуатацию 24,1 тыс. кв. м общей площади жилья, что составляет 83,1% к заданию на I полугодие 2022 года и на 46,8% больше, чем в январе - мае прошлого года. Жилье построено индивидуальными застройщиками.

Значительно возросли инвестиции в ООО «БелЭмса» и РУП «Могилевавтодор». Одним из основных источников финансирования инвестиций в основной капитал в январе-марте этого года стали собственные средства организаций - 38,4% общего объема инвестиций, заключила зампред райисполкома.