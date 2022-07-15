С начала года в Минске после капремонта введено в эксплуатацию 75 жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Согласно информации, в настоящее время продолжается выполнение работ на 124 объектах.

Капитальный ремонт — это масштабные строительно-монтажные работы, направленные на восстановление важных элементов воспроизводства жилищного фонда. Тот или иной многоквартирный дом включают в соответствующие перспективные программы и текущие графики на основании технического состояния, срока службы дома в целом и его конструктивных элементов, инженерных сетей.

Техническое состояние жилого дома определяется организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на основании проводимого в соответствии с законодательством его обследования.