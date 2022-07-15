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ЭКОНОМИКА РБ
С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 75 ЖИЛЫХ ДОМОВ
13:38 15.07.2022
С начала года в Минске после капремонта введено в эксплуатацию 75 жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Согласно информации, в настоящее время продолжается выполнение работ на 124 объектах.
Капитальный ремонт — это масштабные строительно-монтажные работы, направленные на восстановление важных элементов воспроизводства жилищного фонда. Тот или иной многоквартирный дом включают в соответствующие перспективные программы и текущие графики на основании технического состояния, срока службы дома в целом и его конструктивных элементов, инженерных сетей.
Техническое состояние жилого дома определяется организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на основании проводимого в соответствии с законодательством его обследования.
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