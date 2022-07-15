Fitch Ratings отозвало три рейтинга финансовой устойчивости страховщиков (IFS) белорусских страховых компаний.

Как поясняет агентство, рейтинги отзываются в связи с тем, что больше нет доступа к достаточной информации для их поддержания.

Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитику для Белорусской национальной перестраховочной организации, Белгосстраха и Экспортно-импортной страховой компании.