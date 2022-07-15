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ЭКОНОМИКА РБ
FITCH ОТОЗВАЛО РЕЙТИНГИ ТРЕХ БЕЛОРУССКИХ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
13:19 15.07.2022
Fitch Ratings отозвало три рейтинга финансовой устойчивости страховщиков (IFS) белорусских страховых компаний.
Как поясняет агентство, рейтинги отзываются в связи с тем, что больше нет доступа к достаточной информации для их поддержания.
Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитику для Белорусской национальной перестраховочной организации, Белгосстраха и Экспортно-импортной страховой компании.
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